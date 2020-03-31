الأزهر: شعبان شهر عظيم يُستحب الإكثار من الصيام فيه

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر شعبان، هو شهر عظيم تُعرض فيه أعمال العباد على ربّهم سُبحانه، والمُوفَّق مَن رُفعت أعماله إلى ربِّه وهو طائع صائم، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قُلت: يا رسول الله، لمْ أركَ تصوم شهرا من الشُّهور ما تصوم مِن شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم: "ذلِكَ شَهْرٌ يغفل النَّاسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ". [أخرجه النَّسائي].

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يُستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، منوها بأن من حكم استحباب الصوم في شهر شعبان، أنه إعداد وتدريب على صوم رمضان، فمن أراد الفوز، أحسن الاستعداد قبل بدء السباق في رمضان.

واستشهد بما أخرجه مُسلم، أنه قد سُئلت أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن صيام سيدنا رسول الل، صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا".