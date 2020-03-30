وزير المالية: نسدد التزاماتنا الخارجية في موعدها

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية في موعدها المحدد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة ON E": "إحنا بنسدد التزاماتنا في مواعيدها المقررة ونتعامل مع المؤسسات الدولية ومستثمرين ومينفعش أبعتلهم رسائل ممكن تتفهم بشكل خاطئ".

وتابع أن الأولوية في الوقت الحالي للقطاعات الصحية، مشيرا إلى أن شهر مارس فقط تم تخصيص 4 مليارات جنيه كدعم إضافي لوزارة الصحة لمواجهة أزمة فيرس كورونا المستجد، مؤكدا على أن ذلك بخلاف مبلغ الـ 100 مليار الذي رصده الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة أزمة كورونا بكل القطاعات.

وأكد معيط على أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.