غرفة الخضار:"وفروا لنا أماكن وإحنا نبيع بسعر الجملة عشان خاطر المواطن"

قال حاتم النجيب نائب رئيس غرفة الخضار والفاكهة، إنه على الدولة أن تضرب بيد من حديد على التجار مستغلي أزمة فيروس كورونا الراهنة، وعلينا جميعا الوقوف بجانب المواطن المصري.

وأضاف النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، بعض الجمعيات الأهلية يشترون من سوق الجملة ويقومون بتوزيعها على المواطنين بأسعار الجملة، وهو المطلوب من المجتمع المدني والأحزاب السياسية الآن في ظل هذه الأزمة.

وتابع النجيب أنه على استعداد البيع بأسعار الجملة خارج أسواق الجملة، ولكن لا بد من توفير منافذ، وعلى الفور يتم توفير وتحويل السلع على هذه المنافذ، "نؤكد أننا على استعداد توفير أي كميات للمنافذ التي تبيع بأسعار مخفضة للمواطن المصري، نتحمل مصاريف النقل والشحن علشان خاطر المواطن المصري".