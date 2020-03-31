حملات ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بالبحر الأحمر

شنت أجهزة محافظة البحر الأحمر عدة حملات مسائية أمس، لتطهير وتعقيم شوارع وميادين مدن البحر الأحمر، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب بيان صادر عن المحافظة أمس.

واستكملت مدينة رأس غارب أعمال تطهير وتعقيم الشوارع بمشاركة شركة مياه الشرب والحماية المدنية بمناطق (امتداد الإيمان – تقسيم الشركة العامة – المعاشات الجديدة - مجمع المدارس بالشارع الإنشائي – منطقة الـ128 – استكمال شوارع العشوائيات بدءا من شارع السميري مرورا بمنطقة الحرجية انتهاءا بشارع الكنيسة).

وصرح اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب مساء أمس الاثنين، أن أعمال تطهير وتعقيم الشوارع جرت بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية.

ومن جانبه أكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة ضرورة استكمال أعمال تطهير وتعقيم شوارع المدينة، في الفترة المسائية وأثناء فترة حظر التجوال، مشيرا إلى تطهير عدة مناطق السكنية ومحطات نقل الركاب وسوق الدهار القديم والجديد والمصالح وحلقة السمك بالميناء وأكمنة التمركز والممشى السياحي والنصر والحجاز وخلف فرق الأمن بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية.

كما واصل مجلس مدينة القصير الحملات المسائية، أمس، لتطهير الشوارع والمنشآت الحيوية حفاظا على صحة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح اللواء سعد البدري رئيس المدينة، أن خطة المدينة شملت تطهير كافة المواقع والشوارع الفرعية والرئيسية، مؤكد ضرورة تنفيذ الخطة الموضوعة للتطهير، وموجها بتكثيف أعمال التعقيم أمام المنازل والمحلات التجارية والمنشآت العامة.

وناشد رئيس مدينة القصير المواطنين بالحد من التجمعات، لمنع تفشى الإصابة بالفيروس المستجد، والالتزام بالارشادات العامة التي تهدف للوقاية من الفيروس، مهيبا بالأهالي الالتزام بساعات الحظر التي تبدأ من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا.