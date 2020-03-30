رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية يمدد حالة الطوارئ أسبوعين جديدين

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم، أنه سيمدد إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإقليم.

وأصدر فورد حالة الطوارئ في أونتاريو يوم 17 مارس الجاري، وقبل يوم واحد من موعد انتهاء حالة الطوارئ، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم تمديدها.

وقال فورد، متحدثا في "كوينز بارك"، خلال تحديثه اليومي للرد على مقاطعة "كوفيد-19"، إن المقاطعة ستقوم بتقييم ما إذا كان سيتم تمديد الأمر على أساس أسبوعين.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه على استعداد لاتخاذ "إجراءات إضافية" إذا استمرت حالات الإصابة بالوباء في الارتفاع في أونتاريو.

وتابع فورد قائلا: "كانت عطلة نهاية أسبوع جميلة. كانت الشمس مشرقة، ما رأيته وما رآه زملائي، كانت الشوارع مكتظة وهذا أمر غير مقبول".

إجمالي عدد الإصابة في المقاطعة 1706 حالات

وأضاف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو: "نحن بحاجة إلى كل شخص في هذه المقاطعة لإلقاء نظرة فاحصة على عاداتهم لأنه كما قلت دائما، كل خيار متاح على الطاولة ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم نر إبطاء انتشار هذا الفيروس في الأيام القادمة".

وسجلت أونتاريو 351 حالة إصابة جديدة بالوباء، اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابة في المقاطعة 1706 حالات، بما في ذلك حالات الوفاة والتعافي.