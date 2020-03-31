نائب يوزع 300 كرتونة غذائية على العمالة غير المنتظمة بالأقصر

توزع مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بالأقصر، بالتعاون النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، 100 كرتونة غذائية كمرحلة أولى على العمالة الغير منتظمة بقرى ومدن المحافظة المختلفة، تضامنا مع إجراءات الدولة لحماية تلك الفئة من تأثيرات الاجراءات الاحترازية المتخذة نظير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال أشرف الهلالي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن المبادرة تستهدف كمرحلة أولى توزيع 100 كرتونة غذائية من أصل 300 كرتونة ستوزع على مرحلتين لأصحاب المهن والحرف وكل من يقع تحت بند العمالة غير المنتظمة بمختلف قرى ومدن الأقصر.

وأضاف الهلالي، أن المبادرة تأتي استمرارا لجهود مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الدولة المصرية مساعيها لحماية فئة كبيرة تأثرت أعمالهم جراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المؤسسة تطلق عدة مبادرات أخرى مختلفة تحاول من خلالها جاهدة رفع المعاناة من على كاهل تلك الفئة من العمالة في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع.