"الصحة" عن إصابة إيناس عز الدين بكورونا: نتيجة تحليلها لم تظهر

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية لإيناس عز الدين، نجمة برنامج المواهب الغنائية "أراب أيدول"، حيث ذكر أنه لم يتم التأكد حتى الآن من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وقال "مجاهد"، إنه تواصل مع إيناس عز الدين، بعدما شاهد عدة تغريدات على السوشيال ميديا عن تخوفها من إصابتها بالفيروس وظهور عليها الأعراض كما أنها كانت عائدة من المغرب من فترة قصيرة، "لاقينا ناس كاتبة إن عندها أعراض الكورونا وأن حالتها إيجابية رغم أنها لم تُحلل"، كما أنها ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تواصلت مع وزارة الصحة ولم يصل لها أحد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تواصل معاها هاتفيًا في الساعة الثانية والنصف فجر أمس، وذكرت له الأعراض وأنها تقيم بمفردها وتحتاج لرعاية، وأن حرارتها 37.5، موضحًا أنه على الفور تواصل مع الغرفة التي تُدير تلك الأزمة وأرسلوا لها سيارة إسعاف فورًا للاطمئنان عليها، وتم أخذ عينة منها للتحليل لمعرفة هل مصابة بكورونا أم لا.

وأوضح مجاهد، أن إيناس دخلت المستشفى تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، وكحة خفيفة وتم حجزها في أحد الغرف بالمستشفى، وُتردد أقاويل إنه طُلب منها مبالغ مالية، وهذا أمر غير صحيح، حيث إن الخدمة تقدم في كافة المستشفيات المخصصة لها مجانًا لكل المواطنين، كما أن إيناس عز الدين، اشتكت من وجود حشرة في المستشفى وتم إرسال الفيديو لرئيس الطب الوقائي وفتح تحقيق بمدى صحة الفيديو.

وتابع :"تم سحب عينة لها، ولسه نتيجتها كمان على الساعة 3 الفجر هتظهر عشان نعرف هل مصابة بكورونا أم لا، بس هي حالتها مستقرة، ودرجة حرارتها نزلت، ومفيش عليها أي أعراض، معاها دلوقتي استشاري البطن واستشاري الحميات ونائب مدير المستشفى وحالتها الصحية كويسة".