تبعات كورونا.. البنك الدولي يتوقع ظهور ملايين الفقراء الجدد في الصين

تنبأ البنك الدولي بانخفاض حاد في معدل النمو الاقتصادي بالصين، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما سيتسبب في ظهور ملايين من الفقراء الجدد.

وقال البنك في بيانه الذي أصدره أمس الاثنين، إن أسوء السيناريوهات المتوقعة هو هبوط معدل النمو من 6.1% الذي تحقق العام الماضي، إلى 0.1% خلال هذا العام الذي شهد تفشي الوباء، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأشار البنك الدولي، إلى أن السيناريو الأفضل الذي قد تشهده الصين هذا العام، هو هبوط معدل النمو إلى 2.3%.

وأكد البيان ضرورة احتواء الأزمة في أسرع وقت، لافتا إلى أن استمرار تفشي الوباء ينذر بحدوث السيناريو الأسوء، ووضع ملايين جديد في منطقة الفقر.

البنك الدولي أوضح أن الأمر لا يقتصر على الصين فقط، وإنما قد يمتد لعموم منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، حيث يتنبأ بأن يلحق ضرر شديد بها يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء بدلا من انخفاضها كما كان متوقعا.