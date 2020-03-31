الأورمان: نستهدف الوصول إلى 100 ألف أسرة لتوزيع التبرعات عليهم

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الجمعية وصلت إلى 3000 أسرة حتى الأن، عائلهم يعمل حرف غير منتظمة ويومية، مشيرا إلى أن الجمعية تواصل عمليات التوزيع حتى الانتهاء من التبرعات الحالية وورود تبرعات جديدة، حيث تستهدف الجمعية الوصول إلى 100 ألف أسرة.

وأضاف" فؤاد" لـ"الوطن"، أن التوزيع مستمر في 100 قرية حاليا، ويجرى حصر الأسر المستحقة والعمالة غير المنتظمة في قرى أخرى، حيث يستمر التوزيع والوصول إلى هذه الأسر خلال شهر رمضان، موضحا أن هناك 500 طن من اللحوم يجرى توزيعهم الأن، هي من لحوم الأضاحي المعباءة والتي بدأ توزيعها منذ فترة.

وتابع، أن الجمعية تستمر في التوزيع والوصول للمستحقين وفق التبرعات التي تتلقاها بشكل مستمر، لافتا إلى أن المصريين لديهم روحعالية من التعاون والرغبة في عمل الخير وتقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة على وجه التحديد، مشيرا إلى أن إعمار القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" يسير بوتيرة منتظمة، حيث يستمر في 50 قرية الأن، مع تقليل العمل المبذول يوميا وفقا للظروف الحالية.