باحث: الموازنة الجديدة عكست سعي الدولة لاستكمال الإصلاح

قال أحمد أبوعلي الباحث الاقتصادي، إنّ الموازنة الجديدة للدولة عكست توجهات الدولة وحرصها على تحقيق المعايير الاجتماعية بالنواحي الاقتصادية التي تهم المواطنين بالمقام الأول: "موازنة 2020-2021 عكست سعي الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص معدلات الدين العام والعجز بالناتج المحلي الاجمالي".

وأضاف أبوعلي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ الدولة تسعى لتعزيز بنية الاقتصاد من خلال تحفيز التصدير وتشجيع الصادرات ودعم الاستثمار، مع تقديم دعم للطبقات الاجتماعية الأولي بالرعاية، موضحا أنّ الموازنة الجديدة للدولة زادت بها الأجور بنسبة 335 مليار جنيه، ما يعني وجود زيادة قدّرت بـ11.3% عن العام المالي الحالي.

وأكد أنّ مخصصات المعاشات زادت بنسبة 19 مليار جنيه، بخلاف وجود 170 مليار جنيه كقيمة للقسط الثاني من أموال صناديق المعاشات والتي سيتم ردها خلال العام المالي الجديد، بخلاف تخيص 7 مليارات جنيه لدعم التصدير، مشيرا إلى أنّ الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 280 مليار جنيه و700 مليون: "فيها زياده 64% عن العام المالي الحالي".