حنان ترك عن كورونا: لا سبيل للخروج من الظلمة إلا بالرجوع إلى الله

علّقت الفنانة المعتزلة حنان ترك، على أزمة انتشار فيروس كورونا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله.

وكتبت حنان تغريدة على تويتر قالت فيها: "حدثت نفسي كثيرا في تلك الأيام العصيبة عن نبي الله يونس و دعائه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد أنه ''لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين" ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه، فلا سبيل من الخروج من الظلمه إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".

يذكر أنه في نوفمبر العام الماضي، كانت حنان قررت العودة إلى جمهورها مُجددا، بعد فترة غياب طويلة، دامت لسنوات، إذ أعلنت أنها ستتواصل معهم عبر خدمة البث المُباشر التي تُوفرها مواقع التواصل الاجتماعي.