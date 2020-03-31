تحليل بريطاني: فيروس كورونا يهدد اقتصاد تركيا الهشّ 

كان الاقتصاد التركي يتعافى من ركود استمر لسنوات قبل أن تصاب البلاد بفيروس كورونا الذي تفشى على نحو سريع، وترك تركيا تكافح لاحتواء الضرر الاقتصادي بإجراءات تحفيز تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، لكن هناك مخاوف من أنّ الوضع قد يزداد سوء، حسب ما أفاد موقع 24 ماتنس البريطاني.

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر، حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد، مع تخفيضات ضريبية للشركات وإجراءات لمساعدة العائلات ذات الدخل المنخفض.

وبينما اتفق قادة الأعمال والمحللون على أنّ تدابير أنقرة ستفيد الشركات، حذر الخبراء من ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو، كما أشاروا إلى الأثر المدمر المحتمل على قطاع السياحة الذي يعمل به مئات الآلاف من الناس.

وذكرت وكالة التصنيف موديز أنّ من بين مجموعة العشرين، تتوقع أن تكون تركيا "الأكثر تضررا"، مع تعرضها لـ انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7.0 في المائة في عام 2020.

يريد المرتزقة السوريون مغادرة ليبيا، ويتهمون تركيا بعدم الوفاء بوعودها

يشعر المرتزقة السوريين في ليبيا بعدم الرضا عن الوضع الحالي داخل البلاد، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

زنقل المرصد عن مصادر قولها إنّ هناك استياء واسع النطاق بين المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

ويحرص المرصد السوري لحقوق الإنسان على مراقبة تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر تركيا. وأكدت مصادر أنّ هناك حالة من الاستياء واسعة الانتشار بين المقاتلين السوريين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا، وتخلت تركيا عن وعودها في وقت يعاني فيه المرتزقة السوريون من ظروف معيشية قاسية هناك.

تلقى المرصد السوري تسجيلا صوتيا يقول فيه مقاتل سوري إنّه يأسف للذهاب إلى ليبيا، حيث حث المرتزقة المحتملين على إعادة النظر في هذا الاختيار.

وقال المرتزق السوري إنّ تركيا لم تدفع سوى شهر واحد من مرتبه الذي يصل إلى ألفي دولار أمريكي، وفشلت في الوفاء بوعودها التي تعهدت بها للمقاتلين قبل التوجه إلى ليبيا.وقال المقاتل السوري: "دفعت تركيا أجورنا لمدة شهر واحد فقط. ولم توفر لنا أي من الاحتياجات. حتى السجائر، بالكاد حصلنا عليها، نحن نبقى في منزل، ولكن لا نستطيع المغادرة، لأن عناصر قوات حفتر منتشرة في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "جميعا نريد العودة إلى سوريا. هناك بالفعل مجموعات استعدت من أجل مغادرة ليبيا والعودة إلى سوريا في فيلق الشام ".

وتعرّض المرتزقة السوريون في ليبيا مؤخرا لخسائر جسيمة قرب العاصمة طرابلس، حيث يواصل الجيش الوطني الليبي تقدمه في أجزاء مختلفة من البلاد.

فرنسا تجدد رفضها لـ اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس

أصدرت السفارة الفرنسية في اليونان بيانا أكدت فيه موقف الدولة الفرنسية الرسمي بشأن عدم قانونية اتفاقية الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس العام الماضي، ووصف البيان الاتفاقية بأنّها "باطلة"، حسب ما أفادت جريدة اكثماريني اليونانية.

وصدر البيان بعد تقارير في وسائل الإعلام اليونانية حول العرض المضلل الذي قدمته جريدة تركية لخريطة نشرها المركز الفرنسي للدراسات البحرية الاستراتيجية (CESM).

وذكر بيان السفارة أنّ المزاعم المذكورة على الخريطة "لا قيمة لها لأنّها تتعارض مع قانون البحار الدولي".

التحقيق مع الصحفية نوركان بايسال بسبب مقالات وتغريدات عن فيروس كورونا

تحقق السلطات التركية مع الصحفية الكردية نوركان بايسال على خلفية تغطيتها للإجراءات التي اتخذتها تركيا من أجل التصدي لفيروس كورونا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، حسبما أفاد موقع أحوال.

ووجّهت جهات التحقيق إلى بايسال اتهامات بالتحريض على الكراهية والعداء بسبب تغريدات ومقالات عن الوباء، بما في ذلك مقالا بعنوان "الحياة مستمرة بالشكل الروتيني المعتاد في ديار بكر على الرغم من فيروس كورونا ".

كما نشرت الصحفية تغريدات تطالب من خلالها بالإفراج عن السياسيين المسجونين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

مسؤولون في البرلمان الأوروبي يحثون تركيا على إطلاق سراح السجناء السياسيين وسط وباء كورونا

دعا المقرر الدائم لتركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، ورئيس بعثة البرلمان الأوروبي لدى اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيرجي لاجودنسكي، الحكومة التركية، الاثنين، إلى تمديد مشروع قانون العفو عن السجناء من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا لكي يشمل مئات الصحفيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، حيث يعد كل هؤلاء سجناء سياسيين.

وقال أمور ولاجودينسكي في بيان مكتوب: "نرحب بخطة الحكومة التركية باستبدال العقوبة في السجن ببدائل مثل الإفراج المشروط المبكر أو الإقامة الجبرية، والتي يمكن تطبيقها على ما يصل إلى 100 ألف سجين".

وأضافوا: "ومع ذلك، من المهم تطبيق ذلك بطريقة غير تمييزية وموضوعية، على أساس المعايير الصحية والمخاطر التي يمكن أن يشكلها السجناء المفرج عنهم على المجتمع".

فيديو: إسقاط طائرة دون طيار تركية في ليبيا

وأعلنت شعبة المعلومات العسكرية بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة طرابلس.

وذكرت شعبة المعلومات العسكرية للجيش الوطني الليبي في حسابها الرسمي على تويتر، أنّ "منصات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الليبية هاجمت طائرة تركية أقلعت من قاعدة مطار معيتيقة، وتم إسقاطها في الجزء الجنوبي من العاصمة".

هذه هي المرة الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية التي يسقط فيها الجيش الوطني الليبي إحدى هذه الطائرات بدون طيار التركية.

ويوم الاثنين، استولى الجيش الوطني الليبي على المزيد من المناطق من حكومة الوفاق الوطني حول العاصمة والحدود التونسية، في إشارة واضحة لتفوقه خلال هذه المرحلة.

وكان الصحفي الكردي بوتين كردستاني نشر على حسابه بتويتر فيديو وصورة لطائرة دون طيار تركية تم إسقاطها في ليبيا اليوم.

فيديو لخبير تركي يؤكد أنّ السلطات التركية تخفي الإجمالي الحقيقي لعدد وفيات كورونا.. ولقطات لعملية الدفن السرية

"تركيا لا تزال غير مدركة لحجم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا".. حسب ما أكد طبيب تركي في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الطبيب أنّه بوصفه يعمل في خدمة الأمراض الوبائية في الجامعة، أراد أن يشارك بعض ملاحظاته، فعند النظر في الإحصائيات، مع الأسف، فإن تركيا، التي تزعم أنها مستعدة بشكل أفضل على العكس من إيطاليا، تواجه تحديات خطيرة".

وتابع: "حتى الآن، تركيا تسير على خطى إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات، رغم النداءات التي تطالب الناس بالبقاء في المنزل"، كما أكد أنّ هناك 100 حالة جديدة تظهر يوميا، مشيرا إلى أنّ عدد الإصابات والوفيات في تصاعد.

تضمن الفيديو في نهايته مشاهد لسيدة تصور السلطات التركية وهي تدفن عددا من المتوفين من فيروس كورونا في مقابر سرية وبعيدا عن الأنظار.

وانتهى الفيديو بحديث لفتاة توفي والدها بسبب فيروس كورونا، وأكدت أنّ والدتها وعددا من أفراد عائلتها أشاروا إلى أنّ الحكومة تحفر القبور بشكل مستمر، وأنّ هناك ما بين ما يقرب من 400 إلى 500 نعش لضحايا فيروس كورونا كلهم توفوا خلال يوم واحد.

وحسب تغريدة الصحفي الكردي بوتين كردستاني، ألقت السلطات التركية القبض على السيدة التي صورت عمليات الدفن السرية.