500 إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. والإجمالي يرتفع لـ2337

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أنّ حصيلة المصابين في البلاد ارتفعت إلى 2337 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أنّ معظم الإصابات تم تسجيلها في موسكو 387 حالة، وبطرسبورج 48 حالة، كما رصدت حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

وبتسجيل الوفيات الـ8 الجديدة، 5 منها في موسكو، ارتفع عددهم الإجمالي إلى 17.

وأشار البيان إلى تماثل 55 مريضا، 42 بينهم في موسكو، للشفاء خلال اليوم الأخير، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 121 شخصا.