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محمود مسلم

عاجل..البورصة تربح 6 مليارات جنيه في منتصف التعاملات

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أ ش أ
12:07 م | الثلاثاء 31 مارس 2020
البورصة المصرية

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال منتصف تعاملات، اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه؛ ليبلغ مستوى534.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليبلغ مستوى9618.97 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.7% ليبلغ مستوى 997.9 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.97% ليبلغ مستوى 1032.89 نقطة.