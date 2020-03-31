شرطة التموين تواصل حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والتي أسفرت جهودها عن العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (11600 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتي – كحول طبي") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وجرى ضبط مسؤولي شركتي لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، لحيازتهما (2916 قطعة من المستلزمات الطبية "سماعة طبيب – ترمومتر – جهاز تمرير تنفس – جراب دوالي") ذات منشأ أجنبي وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير خالصة الرسوم الجمركية تمهيدا لطرحها للتداول بالأسواق.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته (7 طن من السلع الغذائية "الثوم المجفف – البصل المجفف") المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية لحيازته (4,798 طن سلع غذائية "طحينة – سكر – مسلى – فول سوداني- عسل جلوكوز") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تصنيع (230 كيلو جرام حلاوة طحينية منتج نهائي") تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وجرى ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحيازته (1,500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – مفروم دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج - مستلزمات طبية)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (مليون و108 ألاف و957 جنيها).

وفي مجال مجال الأمن العام جرى ضبط 13 قضية، وتنفيذ 81 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 121 مخالفة مرورية متنوعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.