الوحدة المحلية برأس سدر تعلن أماكن صرف المعاشات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، تحديد مدرستين لصرف معاشات المواطنين، بالتعاون مع مكتب بريد رأس سدر و إدارة رأس سدر التعليمية، منعًا للتكدس والتجمعات، تنفيذًا للإجراءات الوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس المدينة، أنه سيجرى صرف المعاشات للمواطنين القاطنين بالمدينة، من مكتب بريد رأس سدر، والمدرسة الفكرية، وأهالي قرية أبوصويرة، من مكتب بريد أبوصويرة، ومدرسة أحمد عرابي بالقرية.

وأوضح رئيس المدينة أنه سيجرى توزيع كروت الصرف الخاصة بعملاء مكتب البريد بعد الـ12 ظهرا اليوم بالمدرسة الفكرية؛ لتخفيف التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.