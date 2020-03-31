نائبة للعائدين من الخارج: راعوا ربنا في مصر زي ما رجعتكم من برا

طالبت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأجهزة المعنية في الدولة بالتحقق من صحة الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفض المصريين العائدين من الكويت الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروض من الدولة، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا.

وقالت درويش، لـ"الوطن"، إنّ مصر الآن في حالة حرب مع الوباء المتفشى عالميا، وينبغى على الجميع التكاتف لعبور المحنة، لافتة إلى أنّ تصرفات بعض المصريين لا تتماشى مع حجم الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وشددت على ضرورة التحقق من انتشار الفيديوهات وتداولها عبر وساىل التواصل الاجتماعي، والكشف عن الإجراءات التي اتخذت مع المصريين العائدين مؤخرا من الكويت، درءا لاستخدامها في نشر حالة من الفزع بين المواطنين.

وطالبت بضرورة التزام المواطنين بالبيوت خلال فترة حضانة المرض وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتزام العائدين من الخارج بفترة الحجر الصحي، قائلة: "بلدكم أمانة في أيديكم ويجب مراعاتها كما راعتكم ونجحت في إعادتكم من الخارج".