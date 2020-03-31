محافظ كفر الشيخ: إحكام السيطرة على مداخل المحافظة لمواجهة كورونا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأسابيع المقبلة هي مرحلة فاصلة في انحسار فيروس كورونا، مضيفاً أنه يتم إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بيننا وبين المحافظات المحيطة، بالتعاون مع الصحة من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين، بتوفير أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ.

وأكد المحافظ على التعاون مع الزراعة باستخدام ماكينات الرش في تطهير وتعقيم السيارات، مشيداً بمشاركة المجتمع المدني كعامل إيجابي في رش الوحدات المحلية أو القري، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، ورش المواقع كثيرة التردد مثل الأسواق والبنوك وماكينات الـ ATM، مشيداً بالمنظومة الصحية من الأطباء والممرضين سيدات ورجال.

وأشار محافظ الاقليم، إلى أنه تم افتتاح وحدة تشغيل جهاز الـ "PCR" لتحليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وتوفير الكاتس والمواد اللازمة من وزارة الصحة، لتوفير الجهد والوقت في تحليل العينات وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وذلك لسرعة ظهور النتائج الخاصة خلال فترة أقل لاكتشاف الحالات المشتبه بها بالإصابة بمستشفيات المحافظة، نافياً شائعات ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، متعلقة بدخول مركب هجرة غير شرعية قادمة من إيطاليا، وتحمل مواطنين مصابين بفيروس كورونا، مؤكداً على توخي الحذر فيما يم نشره وتداوله، لأن مثل تلك الأخبار تثير القلق، ولذلك يجب على الجميع التحقق من الأخبار التي ينقلها، والعودة للمصادر الرسمية للدولة للتحقق من الأخبار المتداولة.

كما أشار نور الدين، إلى أن المنظومة الصحية تتكون من 4 أعمدة وهي "الصحة، التأمين الصحي، الإسعاف، الجامعة"، وذلك عن طريق مشاركة المستشفى الجامعي ودور الأطباء بكلية الطب، مقدماً خالص الشكر والتقدير للأطباء بكلية الطب، لجهودهم في التشخيص والرد على الاستشارات الطبية وتقديمها لأهالي المحافظة بالمجان، بحيث يتم التشخيص والعلاج عبر الهاتف دون الحاجة إلى النزول للشارع والحد من الازدحام والتكدس داخل العيادات الخارجية والمستشفيات، وذلك حرصاً علي تقليل خروجهم قدر الإمكان لمنع أو إنتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وثمّن المحافظ، دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً أنه يوجد 18 ألف كمامة يتم توزيعهم كل أسبوع على عمال منظومة النظافة ، فضلاً عن غلق جميع الأسواق الموسمية والأسبوعية والماشية، وغلق شواطئ مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، والتنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهيرها وتعقيمها وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأوضح أنه سيتم تزويد كلية التربية النوعية بماكينة حديثة لتصنيع الكمامات، فضلاً عن توفير عبوات بلاستيكية لتعبئة مطهر الكحول الإيثيلي في كلية الصيدلة، بالإضافة إلى قرار مجلس الجامعة بتصنيع الكمامات الواقية الطبية في مركز أشغال الطالبات بكلية التربية النوعية للأطقم الطبية وللعاملين في المستشفيات الجامعية، توفيراً للمال العام.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ، الذي ترأسه الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة وبحضور نائبيه وعمداء الكليات.