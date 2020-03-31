"أفريقية وعربية الصحفيين" تطالب بدليل موحد لمواجهة الأمراض المعدية

طالبت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، قادة الدول العربية والأفريقية، بالتعاون الجاد والاتحاد الصادق تجاه التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوحيد الجهود والتنسيق لاحتواء تداعيات الانتشار الكارثي للوباء.

وقالت الرابطة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الأمة العربية أن تتحد على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات التي تؤثرعلى حياة شعوبها جراء انتشار وباء كورونا، مستشهدة بالانقسام الذي يضرب الوحدة الأوروبية تجاه الوضع الكارثي الذي وصلت إليه معظم دولها تاركا علامات استفهام كبرى حول مصير التضامن الأوروبي وصلاحية مؤسسات الاتحاد.

وقال الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس الرابطة، إن فيروس كورونا وضع العالم أجمع أمام تحد كبير، وإنه على قادة الدول العربية التمسك بالوحدة العربية كقوة ومصير مشترك، من أجل مواجهة الأزمات التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، وضمان التجهيز الكامل للحجر الصحي لاستيعاب المرضى.

وأكد ضرورة استحداث دليل خاص لمواجهة الكوارث والأمراض المعدية، وتوحيد معايير الطوارئ والكوارث وجاهزية المنشآت الصحية لمواجهتها، يراعى فيه خطط الوبائيات العالمية والأمراض التي تنتقل عن طريق النازحين واللاجئين.

وأشاد "بدر" بالإجراءات المصرية شديدة الاحترافية في مواجهة الوباء القاتل، والتي شهدت لها منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة، وهو كفيل بوأد كل ما يقال من شائعات حول وجود تقصير أو أخطاء في التعامل مع المرض، موضحا أن المنظمة الدولية حيادية ولا تخضع تقييماتها للمجاملة.