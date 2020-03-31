"تاون جاس": أصعب ساعات العمل تكون قبل الإفطار خلال شهر رمضان

قال المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعي، إن أصعب فترة تمر على الشركة، هي الفترة التي تسبق أذان المغرب في شهر رمضان، وذلك للتحميل الشديد على الشبكة والذي يحدث بسبب استهلاك عدد كبير من المواطنين خلال وقت واحد.

وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن خلال هذه الفترة تعمل جميع إدارات الشركة بكل طاقتها لتأكيد عدم حدوث مشكلات أو تخفيض في الضخ للغاز بسبب استخدام عدد كبير للمواطنين للغاز في وقت واحد، بجانب استخدام المطاعم.

وأشار أن خلال هذه الفترة يتم التنسيق مع جميع الشركات العاملة في قطاع توصيل الغاز، حتى لا يتأثر أي خط من الخطوط بسبب السحب الشديد خلال هذه الفترة.