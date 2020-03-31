بـ36210 وحدة.. ارتفاع معدل مبيعات السيارات في بداية 2020 مقارنة بـ2019

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع معدل مبيعات إجمالي السيارات خلال العام الجاري مقارنة ببداية العام الماضي 2019.

وحسب التقرير الصادر ارتفع معدل المبيعات خلال العام الجاري 2020 بمبيعات وصلت إلى 36,210 وحدة، بينما سجل التقرير معدل مبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 22,324 وحدة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال العام الجاري بمبيعات وصلت إلى 25,349 وحدة، بينما سجل التقرير مبيعات الملاكي خلال العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 14,927 وحدة.

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات الشاحنات خلال العام الجاري بمبيعات وصلت إلى 5,694 وحدة، مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت مبيعاته إلى 5,167 وحدة للشهر الأول من العام الجاري، مبيعات 12 شركة مصنعة للسيارات، موضحًا نسب الارتفاع والانخفاض في مبيعات كل شركة خلال شهر يناير 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضيي.