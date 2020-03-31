رغم العزل.. أهالي قرية الهياتم يواجهون فيروس كورونا بالمبادرات

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وذلك عقب ظهور 5 حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا، على مدار اليومين الماضيين، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الإيجابي واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

يقول المهندس حسن الزيات، أحد أهالي القرية، لـ"الوطن": "نعيش حياة طبيعية نوعا ما ونلتزم بالحظر في قرية الهياتم، وأهالي القرية دشنوا العديد من المبادرات، وكل مواطن في القرية يقدم قدر استطاعته لمساعدة بقية الأهالي، كما قام شباب القرية بمبادرة خاصة بتوفير الكمامات الطبية والقفازات، ووصل عدد الشباب المتطوعين في مختلف المبادرات 100 شاب".

وأضاف الزيات: "الأمن يرفض خروج أي شخص من أهالي القرية، ومن يحتاج الخروج لضرورة ملحة كتجار الجملة الذين يضطرون استلام البضائع من مندوبي الشركات، فألزمهم الأمن باستلام البضائع على مدخل القرية وعدم دخول المندوب ويتم هذا تحت إشراف الأمن".

وتابع الزيات: "ممنوع دخول أي موظف يعمل في القرية يأتي من أي قرى مجاورة، مثل المدرسين، حيث حصلوا على إجازات استثنائية".

ومن جانبه، شدد وكيل الصحة فى تعليماته إلى الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر، بضرورة نقل ما يقرب من 5 حالات مصابة بـ كورونا من أبناء قرية الهياتم فى سيارات إسعاف مجهزة إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لضمان توفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم خلال المرحلة المقبلة.