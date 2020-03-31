خبيراقتصادي: أثر انخفاض أسعار الوقود عالميا إيجابي على الاقتصاد المصري

ضمن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، تراجعت حركة التجارة العالمية وقطاع الطيران، وبالتالي نتج عن ذلك توافر كبير لاحتياطات النفط للدول المنتجة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي تعتبر المصدر الأول للنفط عالميا، ما أدى إلى تراجع أسعار خام برنت إلى حدود 23 دولار أمريكي للبرميل.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هذا التراجع ترك أثرا كبيرا على تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020 - 2021، حيث تم تقدير سعر البترول في الموازنة عند حدود 61 دولارا للبرميل على متوسط الأسعار من أول يناير وحتى مارس الجاري.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "أدى التراجع إلى تخطيط أسعار المنتجات البترولية في مصر إلى 10% خفضا في أسعار الوقود من قبل اللجنة المعنية بدراسة آليات التسعير التلقائي المعتمدة على معيارين، الأول سعر صرف الجنية أمام الدولار والثاني، على أسعار النفط عالميا، وهذا يكون في صالح المواطن والاقتصاد المصري في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصانع التى تعتمد على المشتقات البترولية".

وتابع: "خفض 1 دولار في سعر النفط العالمي يوفر لخزينة الدولة 4 مليارات جنيه، كما أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط".

وأشار إلى أن سبب انخفاض أسعار البنزين في مصر يعود إلى لتراجع أسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أكد أن الحكومة خفضت أسعار الغاز للمصانع للمرة الثانية، إضافة إلى تطبيق إجراءات تتمثل في تخفيف الأعباء الضريبية.