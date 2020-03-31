ابحث مع الشرطة.. مصادر: إخواني وراء شائعة "إغلاق البنوك" ومن يتعرف على صوته يبلغ الداخلية

نفت مصادر صحة المقطع الصوتي المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي ويزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكل محافظات الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وأكدت المصادر أن هذا صاحب هذا التسجيل الصوتي، أحد عناصر جماعة الإخواني الإرهابية وأن التنظيم يعمل على نشر الشائعات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطالبت المصادر من يتعرف على صوت صاحب المقطع المتداول، بإبلاغ الداخلية فورا للقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء، قد نفى هذا التسجيل في وقت سابق، وأكد على أنها شائعة، ولا صحة لها، وأن البنوك تعمل بشكل طبيعي، وفقا للمواعيد السابقة، وأيضا عدم تمديد ساعات حظر التجوال.