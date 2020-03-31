وكيل "خطة البرلمان": الموازنة الجديدة تنفذ قرارات الرئيس لمواجهة كورونا

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، التي أرسلتها الحكومة للبرلمان، تتضمن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية والحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عمر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن موازنة وزارة الصحة تتجاوز 96 مليار جنيه، مقابل أكثر من 70 مليار العام المالي الحالي، وتتضمن تمويل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، بزيادة 75 فى بدل المهن الطبية، الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض، بقيمة 2,25 مليار، وبما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وسيكون بندا ثابتا، بباب القطاع الصحي بشكل دائم، وهو ما يستلزم زيادة موازنة القطاع، وإعادة ترتيب الأولويات بها.

وأضاف أن تمويل زيادة بدل المهن الطبية، ستكون بشكل دورى وثابت، ولن تكون من الـ100 مليار جنيه التى خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجابهة أزمة كورونا، لان تطبيق بدل العدوى الجديد، سيكون مع الموازنة العامة الجديدة، أما المائة مليار، فتم تدبيرها من فائض الموازنة الحالية، ما يعني أن تكاليف مجابهة فيروس كورونا، من الموازنة الحالية والجديدة، قد يصل إلى 200 مليار جنيه، بعد الزيادات في قطاع الصحة.

ولفت "عمر" إلى أن الموازنة الجديدة، تتضمن تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بعد توجيهات الرئيس، والتي تقدر بنحو 35 مليار جنيه في السنة المالية 2020-2021، وستكون أيضا بند أساسي يتطلب تمويل سنوي.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه في ضوء ما أعلنته وزارة المالية، فإن الموازنة العامة للدولة، هي الأكبر رغم ظروف كورونا، حيث يبلغ إجمالي المصروفات تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات نحو1.3 تريليون جنيه، حيث تحقق الموازنة العامة رغم الظروف فائض أولي يقدر بـ2%.