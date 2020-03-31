الكرملين: روسيا سترسل طائرة محملة بمعدات طبية إلى أمريكا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن روسيا سترسل طائرة محملة بمعدات طبية إلى الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلالها المعلومات حول فيروس كورونا، وأسعار النفط في العالم، مؤكدا أن المحادثات كانت بناءة للغاية من حيث المضمون.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم: "لقد كان المحتوى ضخما للغاية، والحديث مطولا، وجرى إجراء تبادل مفصل للمعلومات حول الإجراءات التي تتخذها الدولتان في إطار مكافحة كورونا، وكانت المحادثة بناءة للغاية".

وأضاف بيسكوف، أن بوتين وترامب يعتبران الأسعار الحالية في سوق النفط ليست في مصلحة البلدين، موضحا أنه جرى الاتفاق على أن يوعز الرئيسيان لبدء المشاورات في هذا الشأن.