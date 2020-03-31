"المالية": الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020

قال سارة عيد المتحدث الرسمية لوزارة المالية لشؤون الموازنة والسياسات المالية، إن الموازنة هذا العام، لها بعدين مهمين جدا، منها أولاً تمكين المواطن نفسه، ووجود ثمار للنمو الذي شهدناه الفترة الماضية، والاقتصاد الذي أصبح أكثر صلابة وتحملا للصدمات، ثانيا المصروفات وإعادة الأولويات من حيث التعليم، الصحة، تمكين للمواطن، ثم تحسين النشاط الاقتصادي، ويكون لهم من الاستثمارات النصيب الأكبر.

وأضافت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، يوجد حزمة من الإجراءات التي ننتوي عملها، بجانب الإيرادات، منها الإدارة الضريبية، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وإصلاح الهياكل المالية، وفض التشابكات، الذي سيضيف كثيرا مع الميكنة، في تعظيم الموارد الذي سيحدث تأثير كبير على إمكانية زيادة المخصصات، في أكبر حزمة للزيادة في الأجور، الترقيات، والمعاشات.

وتابعت: أن التعليم والصحة لهما أولوية كبيرة، سواء في زيادة مخصصاتهما بشكل كبير، وزيادة نسبة الاستثمار فيهما، مشيرة إلى أن مخصصات الصحة ستبلغ 95.7 مليار والزيادة وحدها فقط لـ23 مليار، بالإضافة لزيادة مخصصات التعليم 46 مليار، البحث العلمي 7.8، والتأمين الصحي الشامل، كان له النصيب الأكبر، والمستلزمات الطبية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة إلى 10.6 مليار جنيه.

وزيادة المخصصات للإسكان الاجتماعي، ليصل في حدود 5.7 مليار جنيه، وقمنا بزيادة الإسكان لأنه من أحد الأولويات جميع الخدمات التي تقدم للمواطن، وجميع المرافق والإحتياجات اليومية يتم التوجيه لها في الوقت القادم سواء في الإسكان أو النقل والغاز الطبيعي، وكل ما يخص الاحتياجات اليومية للمواطن.