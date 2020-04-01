لمنع التزاحم.. خطوات سداد فواتير المياه إلكتروني لقاطني مدينة الشروق

حالة من الذعر والقلق أصابت الكثيرين من مختلف الدول، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ما جعل الحكومات تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، كما توجهت جميع الجهات الحكومية، إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية، لمنع التزاحم.

واستكمالا للإجراءات الاحترازية، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، تفعيل خدمتي "فوري" و"واتساب"، لسداد فواتير مياه الشرب.

وتستعرض "الوطن"، خطوات سداد فواتير مياه الشرب لسكان مدينة الشروق، كالتالي:

1-تسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق إرسال صورة واضحة للعداد مبين بها القراءة والاستهلاك الحالي على الرقم 01030800683 ، وذلك تيسيرًا على المواطنين بالمدينة.

2- يمكن دفع الفاتورة من خلال خدمة التحصيل "فوري"، والتي أتاحت للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ شركة "فوري" المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية "My Fawry".

3- سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه فى أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية مع قرب تفعيل السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلي.