وزير النقل: تغلبنا على الزحام بالدفع بـ28 قطار إضافي في السكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد، تغلبت على الزحام، ببعض عربات القطارات بخطوط الضواحي والفرعية وبعض خطوط بحري، بالدفع بـ28 قطار إضافي على الوجهين القبلي والبحرى، لاستيعاب جموع الركاب المسافرين، خاصة في ظل فرض حظر التجوال في البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيجري تشغيل القطارات الإضافية، طبقا لساعات العمل، التى تم وضعها مؤقتا، حتى انتهاء فترة حظر التجوال، موضحا أنه سيتم تشغيل 23 قطارا إضافيا لخدمة جمهور الركاب على الوجه البحرى والضواحي، والخطوط الفرعية، و5 قطارات لجمهور الركاب بالوجه القبلي، لراحة جميع الركاب، والقطارات الإضافية، ستكون عربات قطارات درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة.

ولفت إلى أنه أصدر قرارًا باستمرار عمليات التعقيم والتطهير لجميع القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق طفرة كبيرة في منظومة السكك الحديدية المصرية، لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه يتابع حركة القطارات بالسكة الحديد لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.