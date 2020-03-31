"الصحة العالمية": أعداد المصابين بكورونا في مصر ليس كبيرا

قال الدكتور أيمن الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن حجم انتشار فيروس كورونا مازال كبير، وعدد الحالات التي جرى إبلاغها من عدة دول خلال الـ24 ساعة الماضية، تظهر وجود تراجع في الأعداد المصابة، ولكن من المبكر الحكم أن يكون توجه لاستمرار التراجع، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الدول، خاصة التباعد المكاني، ستؤتي تأثير إيجابي.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن أعداد المصابين في مصر لم يشهد الارتفاع الحاد مقارنة بالدول الأخرى، متمنيا أن تكون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحد من انتشار الفيروس.

وأشار "الخولي"، إلى أن مهمة منظمة الصحة العالمية، متابعة تطبيق التوصيات التي تصدرها المنظمة، التي تكون مبنية على أدلة علمية، وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي والمعونات الطبية، "نحن نعمل كتف بكتف مع كل وزارة صحة في أي دولة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.