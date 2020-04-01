"كنت عاوز أسرق سجاير".. تفاصيل الشروع فى قتل مندوب مبيعات بأسيوط

"أنا كنت عاوز أسرق السجاير من عنده.. بس مكنش قصدي أصيبه بالرصاص".. بهذه الكلمات اعترف صاحب كشك، بتفاصيل محاولة الشروع فى قتل مندوب مبيعات، بغرض سرقته، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، إصابة مندوب مبيعات بإحدى شركات توزيع السجائر، مُقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، بطلق ناري بالبطن، داخل سيارة نقل قيادته، "تابعة للشركة عمله"، مُحملة ببضائع سجائر بدائرة المركز، ووجود آثار لعدد 3 طلقات نارية بجسم وزجاج السيارة.

وتبين العثور بداخل كابينة القيادة على (مبلغ 17,210 جنيه- جهاز مبيعات خاص بالشركة- ماكينة طباعة– كمية من الذخائر)، وجرى نقل المُصاب للمستشفى، وبسؤاله اتهم شخص "لا يعرف بياناته"، بارتكاب الواقعة، وسرقة مبلغ مالي منه "لم يحدده"، خاص بالشركة عمله وهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث، عن أن مرتكب الواقعة (مالك محل بقالة- مُقيم بدائرة المركز)، واختبائه بمدينة الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن "أسيوط، الإسكندرية".

وجرى ضبط المتهم، بمكان اختبائه، بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مبلغ 19,950 جنيها، و(سيارة ملاكي بداخلها فرد محلي- طلقتين من ذات العيار).

وبمواجهته، قرر بسابقة تعرفه على المجني عليه، لقيام الأخير بتوريد بضائع "سجائر" خاصة بالشركة عمله، لبيعها بمحل البقالة الخاص به، واستدرجه للتقابل معه بمكان الواقعة بزعم شراء بضائع منه، وعقب استقلاله السيارة صحبته، باغته بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، من سلاح ناري "مسدس"، والاستيلاء على المبلغ المالي.

وجرى بإرشاده، ضبط (مسدس- 3 طلقات لذات العيار "المستخدم في إرتكاب الواقعة")، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو المستولى عليه من داخل سيارة المجنى عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.