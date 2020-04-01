قبل صرف المعاشات.. شباب الكرنك يركبون مظلات أمام مكاتب البريد بالأقصر

أقدم شباب جمعية "الكرنك بخير"، وسط الأقصر، على تركيب مظلات أمام مكاتب البريد، للتسهيل على مرتادي تلك المكاتب، حال صرف المعاشات، بجانب توفير عدد كبير من شباب المنطقة، لتنظيم صفوف المواطنين أثناء عملية الصرف.

وقال علام رمضان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المبادرة تأتي في إطار اتخاذ كل الإجراءات، التي تضمن عدم التكدس والازدحام والتجمعات أثناء صرف المعاشات، لحماية المواطنين والوقاية الاحترازية من فيروس كورونا.

وأضاف رمضان، أنه من المتوقع، أن نجد ازدحام وتكدس أمام مكاتب البريد، وهو ما يمثل أكبر خطر في انتشار العدوى بالفيروس بصورة سريعة، حال وجود إصابة به بين أصحاب المعاشات، لذلك تستهدف المبادرة حمايتهم من التعرض لأية مخاطر.

وأشار إلى أنه سينزل عدد كبير من شباب منطقة الكرنك والمتطوعين بالجمعيات الخيرية، عقب انتهاء ساعات حظر التجوال، أمام مكتب بريد الكرنك ومكتب بريد الأقصر الرئيسي، بهدف تنظيم الدخول والخروج، وتعقيم المكاتب وجميع أصحاب المعاشات، بالإضافة لتوزيع كمامات واقية للوجه، وأوقية اليد، لمواجهة خطر انتشار الوباء المستجد.