حظك اليوم الأربعاء 1-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه شغف كبير وإرداة للوصول إلى أهدافه وأحلامه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للتطور ويحالفك الحظ في لقاء مميز وتحقق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، عطارد في منزل الحب يساعدك أن تحسن التصرف وتتغلب على المشاكل.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.