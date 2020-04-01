أستاذ علاج الأورام: فترة حضانة كورونا غير محددة حتى الآن

قال الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام، إن فيروس كورونا من أمراض الجهاز التنفسي الذي وصلت وفياته إلى نسبة كبيرة جدا تصل لوصفها بالـ"جائحة"، ومتوقع أن تصل خلال عام من استمرار الفيروس لمليون شخص، موضحا أن معدل وفيات كورونا تعادل تقريبا وفيات حوادث الطريق التي تصل لمليون و600 ألف في العام الواحد، وهذا المرض يحتاج الحذر والاحتراس والهدوء وليس الهلع.

وأضاف عبدالقادر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه على الجميع الحفاظ على يديه نظيفة قدر الإمكان ومطهرة ومعقمة طوال الوقت، موضحا أن الجوانتي غير ضروري ولكن يمكن الاستغناء عنه بعدم لمس الوجه باليدين.

وتابع عبدالقادر أن لبس الكمامة يكون في حالة مخالطة المرضى فقط، ولا داعي لارتدائها في الشوارع، كاشفا أن فيروس كورونا غير معروف فترة حضانته حتى الآن، وفي الصين اكتشفوا مرضى أصيبوا بالفيروس بعد حجرهم 14 يوما، وظهرت أعراض المرض بعد 14 يوما، ووصلت لـ 28 يوما الآن.

واستكمل عبدالقادر أنه على الجميع غسل الخضراوات بالمياه والخل، محذرا من أكل الطعام النيئ الذي يصيب بسرطان المعدة.