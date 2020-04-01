حظك اليوم الأربعاء 1-4-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز عيوب برج القوس انتقاداته اللاذعة للآخرين ولسانه الذي يمكن أن يُنفر منه المحيطين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب وقد تشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات خافية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.