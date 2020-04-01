حظك اليوم الأربعاء 1-4-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي هادئ جدًا، لا يحب الدخول في المشاكل، ويفضل أن يراقب الأمور من بعيد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا قبل توقيع الأوراق ولا تغامر ماليا وتأن في حركتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.