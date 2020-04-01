النواب يصدر بيانا باللغة الإنجليزية لتوثيق إجراءاته لمواجهة كورونا

أصدر مجلس النواب، بيانا باللغة الإنجليزية، لتوثيق الإجراءات التى جرى اتخاذها منذ أيام، للتواصل الدائم مع كل الجهات بالدولة، ذات الصلة، لوضع آليات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يأتى هذا الإجراء، فى ضوء ترسيخ الجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، خلال الفترة الراهنة.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة الآتي:

1- متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.

2- عرض تقارير دورية اسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

3- قيام رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة، أولا بأول، وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والاجراءات المناسب إتباعها، في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس.