حظك اليوم الأربعاء1-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الحوت بشخصية رومانسية كما أنه يكره الأذى للآخرين، وبمناسبة ذلك تقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

عطارد في برجك يمنحك يقظة ذهنية وسرعة بديهة واليوم هو وقت التركيز والدراسة وتوطيد العلاقات والاتصالات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.