نقيب الزراعيين: صوامع الغلال تؤمن الاحتياجات الاستراتيجية للقمح

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إننا زرعنا هذا العام 3.4 مليون فدان من القمح، زيادة عن العام الماضي 2 مليون فدان، ومن المتوقع أن تكون الإنتاجية 9 ملايين طن، وبالتالي إن رغيف الخبز في مصر، مأمن في مخازننا، وصوامعنا لمدة 4 شهور ويكفي للشعب، في حين أن موسم القمح الجديد، سيبدأ موسمه في منتصف إبريل بـ9 ملايين طن، تضاف على الموجود، وبالتالي لا يوجد أي أزمة في القمح.

ووجه خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، الشكر للحكومة على رفعها سعر القمح وتحفيز الفلاحين لسعر القمح وجعله 700 جنيه للأردب، أعلي من العام الماضي وهذا يعد تحفيز للمزارعين والذي يعد أعلي من السعر العالمي للقمح.

وتابع: أن مصر تزرع هذا العام من السكر وقصب السكر 610 ألف فدان أي زيادة عن العام الماضي 110 ألف فدان، ولدينا شبة إكتفاء ذاتي من القصب، ولا توجد أي أزمة.

وأوضح، أن الأسماك والذي يعد الوجبة الشعبية كان في عام 2015 من الأسماك 1.5 مليون طن، ومع مشروعات الإستزراع السمكي في عام 2019 وصل إنتاج مصر ل2 مليون طن، وأن 70٪ من هذا الإنتاج من المزارع السمكية والباقي من البحار، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر من الأسماك سنويا حوالي 20 كيلو، وأن المتوسط العالمي 18 كيلو، أي أن مصر أعلى عن المعدل العالمي.