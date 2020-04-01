ترامب: من المؤلم أن ترى شاحنات محملة بثلاجات الموتى بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستشهد أسبوعين مؤلمين للغاية، في حديث يهدف لتهئية شعبه، إلى طفرة محتملة في حالات الإصابة بوباء كورونا.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد داخل البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن هذه الفترة ستبلغ أسبوعين تقريبا، مع الإشارة إلى أنها مسألة حياة أو موت.

وتابع ترامب خلال المؤتمر، الذي يعقده بشكل يومي مؤخرا: "حين تنظر ليلاً إلى ذلك النوع من الموت الذي أحدثه فيه هذا العدو غير المرئي، فإنه أمر لا يصدق".

وأكمل الرئيس الأمريكي حديثه قائلاً: "مشهد مؤلم أن ترى شاحنات محملة بثلاجات الموتى بسبب هذا العدو".

وأكد ترامب: "سوف تبدأ في رؤية الضوء في نهاية النفق، لكن هذا سيكون أمر مؤلم للغاية، مؤلم لنحو أسبوعين".