رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال تعقيم وتطهير الشوارع

تابع المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، الحملة الليلية، لتطهير وتعقيم المنشآت الحيوية، والشوارع الجانبية، ومبنى إدارة المرور، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، الجاري اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المدينة، إن حملة التطهير، يقودها شباب حزب مستقبل وطن، وشباب مدينة رأس سدر، مؤكدًا على استمرار حملات تعقيم المنشآت الحيوية، إضافة إلى توعية المواطنين بجميع أرجاء المدينة.

ووجه رئيس المدينة، الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن وشباب المدينة، لدعمهم الكبير في العديد من الفعاليات، التي تقام بالمدينة، خاصة مبادرة التطهير والتعقيم، ووقوفهم بجانب القيادة التنفيذية للصالح العام.

الجدير بالذكر، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على كل المستويات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لتجنب مخاطر هذا الوباء المتفشي، بكل دول العالم.