أوس أوس يهنئ سارة درزاوي بعيد ميلادها: سنة سعيدة بعد ما نخلص من كورونا

هنأ الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، الفنانة سارة درزاوى، بعيد ميلادها، بنشره صورة له برفقتها، من إحدى العروض بمسرح مصر، وذلك على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".

وكتب "أوس أوس"، في رسالة التهنئة: "كل سنه وأنت طيبة يا سوسو، وتبقى سنة مليانة بالخير والسعادة، بعد لعنة كورونا دي ما تخلص بإذن الله".

ويشارك أوس أوس في مسلسل "اتنين فى الصندوق"، الذي كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى، بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.