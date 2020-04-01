رئيس "6 أكتوبر" يتفقد سير العمل بمشروعي كوبري ونفق في طريق الواحات

تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر؛ لمتابعة سير العمل في مشروعي أعمال تنفيذ كوبري علوي ونفق سيارات بطريق الواحات الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعين.

وقال الشربيني، خلال جولته بالمشروعين، إنه جارٍ تنفيذ الكوبري العلوي في الاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات الفيوم، وتنفيذ نفق سيارات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الطريق الدائري بذات الطريق، مشيرا إلى أن المشروعين يهدفان إلى تخفيف الكثافات المروية بطريق الواحات، حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة بموقعي إنشاء الكوبري والنفق أكثر من 30 دقيقة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ عمل التحويلات المرورية اللازمة للمشروعين لتفادي أي تكدس أثناء تنفيذ الكوبري والنفق وسيجرى الإعلان عن التحويلات المرورية وحركة المرور فور الانتهاء من التحويلات الجديدة، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة القطاع الخاص.