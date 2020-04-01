بسبب كورونا.. تشميع مطعمين ومقهيين وملعب خماسي في كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر، أمس، حملة مكبرة، لمتابعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعة الخامسة مساءًا حتى السادسة صباحًا، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعمين ومقهيين وملعبًا خماسيًا، وإزالة عدد من تجمعات الباعة الجائلين بطريق المطار بقرية الرياض ومدينة كفر البطيخ ،وذلك بحضور محمد حزمان وياسر نزهة من إدارة البيئة.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.