الصحفيين: سماح أنور طلبت مهلة لتقديم مستندات معاش والدها الراحل

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنّ الفنانة سماح أنور تسلمت التقرير اللجنة المشكلة لتحديد آلية وقانونية صرف معاش والدها الكاتب الصحفي الراحل أنور عبدالله.

وأضاف شبانة في بيان له اليوم، أنّ الفنانة سماح أنور، طلبت مهلة من الوقت لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة، لتقديمها رسميا لنقابة الصحفيين.

وأضاف سكرتير عام الصحفيين، أنّ النقابة تحرص على تسهيل الإجراءات ومنح الحقوق للزملاء وذويهم بالشكل القانوني السليم، وأنّ الراحل أنور عبدالله توفي منذ نحو 12 عاما، والنقابة لا تمانع في صرف مستحقات المعاش النقابي الخاص به لعائلته وفق اللوائح والطلبات التي أعلنتها اللجنة المشكلة لبحث معاش الكاتب الصحفي الراحل.