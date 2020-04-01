مصدر: مراجعة تعريفة المواصلات حال انخفاض أسعار المواد البترولية

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إنه عند انخفاض أسعار البنزين والسولار ينعكس الأمر على مستوى معيشة المواطن ويؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، مؤكدا أن عملية نقل السلع والخضار تمثل 10% من تكلفة زيادة الأسعار، وبالتالي خفض سعر المواد البترولية يؤدي إلى تراجع الأسعار.

وفيما يتردد باتجاه لجنة التسعير لخفض أسعار البنزين تماشيا مع الأسعار العالمية، أضاف المصدر، لـ"الوطن" أنه عند إعلان خفض سعر البنزين ستتجه كل محافظة مع جهاز السرفيس التابع لها إلى مراجعة تسعيرة المواصلات وخفض تعريفة الركوب في سيارات الأجرة والنقل الجماعي في الخطوط الداخلية بالمحافظات، وبين الأقاليم تماشيا مع الأسعار الجديدة للبنزين، وفق توجيهات الدولة للتخفيف عن المواطنين.

وأشار إلى أنه سيجرى مراعاة الصالح العام بالنسبة للسائقين والمواطنين في تحديد التعريفة، وهذا مرهون بخفض سعر البنزين، مؤكدا أن المحافظات اتجهت العام الماضي إلى زيادة سعر تعريفة المواصلات والسرفيس بسبب زيادة أسعار السولار بنسب معينة، وحاليا لو حدث انخفاض لسعر البنزين والسولار، سيجرى خفض سعر التعريفة وفق المتغيرات الجديدة.