أحمد خالد توفيق.. عامان على وفاة العراب رائد أدب الرعب والخيال العلمي

مثلت وفاته صدمة لعشاقه ومحبيه الذين دأبوا على قراءة مؤلفاته، فهو الأديب العراب، الذي اخترق مجال أدب الرعب التي ذاع صيتها منذ النجاح الباهر لسلسة ما وراء الطبيعة رغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا حينها، كما يعد الأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي.

أحمد خالد توفيق، الذي توفي في مثل هذا اليوم 2 أبريل قبل عامين، عن عمر ناهز 56 عاما هو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، وبدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، أصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996، وفي عام 2006 أصدر سلسلة WWW.

ألف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها رواية "يوتوبيا" عام 2008 وقد تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، وكذلك رواية "السنجة" التي صدرت عام 2012، ورواية مثل "إيكاروس" عام 2015 ثم رواية في ممر الفئران التي صدرت عام 2016 بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل: "قصاصات قابلة للحرق" و"عقل بلا جسد" و"الآن نفتح الصندوق" التي صدرت على ثلاثة أجزاء.

اشتهر أيضًا بالكتابات الصحفية، فقد انضم عام 2004 إلى مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير وعديد من المجلات الأخرى، وكان له أيضًا نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة رجفة الخوف وهي روايات رعب مترجمة، وكذلك ترجم (رواية نادي القتال) الشهيرة من تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية "ديرمافوريا" عام 2010 وترجمة رواية "عداء الطائرة الورقية" عام 2012. استمر نشاطه الأدبي مع مزاولته مهنة الطب، فقد كان عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في كلية الطب (جامعة طنطا)كلية الطب جامعة طنطا.

ولد توفيق بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وتخرج في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، ثم التحق كعضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.

تُوفي أحمد توفيق في 2 من إبريل 2018 في مستشفى الدمرداش. في ذات اليوم أجرى عملية كيّ للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد عدة ساعات من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.