بعد تصويرها مشهدين.. عبير صبري: لا أعلم مصير "زنزانة 7"

قالت الفنانة عبير صبري، إنها لا تعلم مصير فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبراهيم نشأت بعد توقف تصويره منذ أشهر عدة دون إبداء أسباب.

وأضافت عبير، لـ "الوطن"، أنها صورت مشهدين فقط في هذا الفيلم، ولا تعلم أي شيء بخصوصه إلى الآن، مشيرة إلى أنها مشغولة حالياً بتصوير دورها في مسلسل "دهب عيرة" للمخرج سامح عبدالعزيز، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وأوضحت الفنانة أن دورها في مسلسلها الجديد مختلف عن سابق أدوارها، حيث تظهر دور أم للفنانة هنادي مهنا والفنان تيام مصطفى قمر، وهي تجربة أمومة جديدة لم تخوضها على مدار مشوارها، وفقا لكلامها.