الخشت: 10 فرق طبية جاهزة لمساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب قصر العيني بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، في إطار مساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.

الخشت: الاستعانة بالطب النفسي لدعم المرضى والكوادر الطبية

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، وأن كل فريق يتكون من تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، والإستعانة بقسم الطب النفسي لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًا أثناء الجائحة.

هالة صلاح: تدريب 900 من أطباء الامتياز و100 من التمريض

وأكدت الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب، أنه يتم تدريب جميع أطباء قصر العيني من أعضاء هيئة التدريس على مجموعات صغيرة لرفع حالة الاستعداد لأي حدث طاريء لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن برنامج Kasr alainy Training Program COVID 19.

وأوضحت عميد طب قصر العيني، أنه تم تدريب كوادر التمريض، وتدريب أطباء الامتياز بواسطة فريق مكافحة العدوى على مجموعات صغيرة لتكون فرق للتعامل مع مرضى 19 COVID.

ويشمل التدريب حوالى 900 من أطباء الامتياز و100 من التمريض.