التضامن: بدء صرف المعاشات بكافة المنافذ.. ولا نعاني من أي تكدسات

قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزير التضامن، إن اليوم الأربعاء، هو الأول في بدء صرف معاشات شهر أبريل بالنظام الجديد المانع للتكدس: "على مستوى الـ27 محافظة كل المنافذ تعمل ولا تعاني من تكدسات".

وأضاف "العقبي" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" بنشرة الأخبار، والمذاعة على فضائية "DMC"، أن هناك الآلاف من المواطنين ممن سيتقاضون معاشاتهم من تلك المنافذ المنتشرة عبر الجمهورية، موضحا أن الوزارة قد عملت على تنظيم المنافذ بشكل جيد، كما قامت بتطهير وتعقيم المنافذ قبل فتحها أمام المواطنين صباحا.

وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بصرف مرتبات الفئة الأولى والتي تتقاضي معاشات أقل من ألف جنيه، ثم من يوم الأحد سيتم صرف مرتبات الأقل من ألفين جنيه، والفئة الثالثة التي بها مليون و800 ألف مواطن سيتقاضوا مرتبات أكثر من ألفين جنيه.